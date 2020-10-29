  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin New Jersey eyaletinde Mevlit Kandili kutlandı
Aktüel

ABD'nin New Jersey eyaletinde Mevlit Kandili kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 06:39:36 -
ABD'nin New Jersey eyaletinde Mevlit Kandili kutlandı

NEW YORK (AA) - ABD'de Türk toplumunun yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinde, Türk vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında Mevlit Kandili'ni kutladı.

New Jersey'in Cliffside Park semtinde bulunan Bergen Diyanet Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Yatsı namazı sonrasında sosyal mesafe kuralına uyularak başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, salavat getirildi ve ilahiler söylendi.

New York Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler'in Hz. Muhammed'in güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini anlatan hadis ve ayetlerden örnekler verdiği gecenin sonunda, İslam aleminin yaşadığı sorunların giderilmesi ve tüm insanlığın huzur ve refaha kavuşması için dua edildi.

Kovid-19 önlemleri altında idrak edilen gecede, cemaat kendi getirdiği seccadeler üzerinde ve sosyal mesafe ölçüsüne uygun saf tuttu.

Program sonrasında bazı hayırsever vatandaşlar camiye gelenlere bugüne özel yapılan kandil simidi ve çay ikram etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
Korona Virüs

'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği koronavirüs aşıları için açıklamalarda bulunan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, İlk u..
Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas
Dünya

Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas

Karadeniz bölgesinde Rusya savaş uçakları, Fransız savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya tarihe geçecek cevap
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya tarihe geçecek cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve kendisi hakkında rezil karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisine ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay