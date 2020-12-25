  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin Nashville kentinde patlama
Aktüel

ABD'nin Nashville kentinde patlama

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:51:27 -
ABD'nin Nashville kentinde patlama

NEW YORK (AA) - ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi.

Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.

Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

Polis, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı patlamaya ilişkin şimdilik herhangi bir şüpheli durumun görünmediğini ancak incelemelerin devam ettiğini aktardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok
Siyaset

Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma'nın Aralık ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı...
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay