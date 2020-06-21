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Aktüel

ABD’nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD’nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:11:52 -
ABD’nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD’nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.


ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde restoran ve barların yer aldığı Uptown bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Minneapolis Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin erkek olduğu belirtilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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