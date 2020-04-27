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Aktüel

ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı saldırı: 1 polis öldü

2020-04-27 10:05:01 -
ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı saldırı: 1 polis öldü

BATON ROUGE (AA) - ABD'nin Louisiana eyaletinin başkenti Baton Rouge'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı.

Baton Rouge Polis Şefi Murphy Paul yerel medyaya yaptığı açıklamada, bir cinayet zanlısı hakkında aldıkları ihbarı değerlendirmek üzere kentin kuzeyindeki yerleşim bölgesine giden polislerden ikisinin silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Paul, yaralanan polislerden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay yerine gelen SWAT (Özel Silahlar ve Taktikler) ekibi ile bir evde saklanan şüpheli arasında çatışma çıktığını aktaran Paul, Ronnie Kato adlı 36 yaşındaki şüphelinin yaklaşık 4 saat süren çatışmanın ardından bulunduğu evde yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.


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