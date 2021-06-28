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Dünya ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına saldırı düzenlendi
Dünya

ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına saldırı düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğinde Irak ve Suriye topraklarında gerçekleştirilen Doğal Kararlılık Operasyonu'nun sözcüsü Wayne Marotto, Suriye'deki ABD petrol sahasına çok sayıda roketle saldırı düzenlendiğini, saldırıda yaralanan olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 23:28:00 -
ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına saldırı düzenlendi

ABD güçlerinin bulunduğu, Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Ömer'e Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Günün erken saatlerinde gerçekleşen saldırıda, roketlerin Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde bulunan ABD askeri üssünün hedef alındığı belirtildi.

Doğal Kararlılık Operasyonu'nun sözcüsü Marotto, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk rapor: Yerel saatle yaklaşık 19:44'te Suriye'deki ABD Kuvvetleri birden fazla roketle saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

​Maratto, "Herhangi bir yaralanma yok ve mevcut hasar değerlendiriliyor. Daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda gerekli güncellemeleri sağlayacağız" diye ekledi.

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