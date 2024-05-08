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Gündem ABD'nin kararı sonrası İsrail'den açıklama: Hayal kırıklığı!
Gündem

ABD'nin kararı sonrası İsrail'den açıklama: Hayal kırıklığı!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:38:00 -
ABD'nin kararı sonrası İsrail'den açıklama: Hayal kırıklığı!

İsrail, Refah konusunda anlaşmazlık yaşadığı ABD'nin askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu.

Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

"Yeni savunma firmaları oluşturmalıyız"

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.
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