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ABD'nin kararı sonrası harekete geçildi! Türkiye SU-35 için düğmeye bastı

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması sonrası, Türkiye, Rusya'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Eğer kurumlar 'Evet' derse Rusya ile SU-35 için görüşmeler resmen başlayacak.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:31
ABD'nin kararı sonrası harekete geçildi! Türkiye SU-35 için düğmeye bastı

F-35 programından çıkarılan Türkiye, Rus silah şirketi Rosoboronexport'tan gelen SU-35 teklifini değerlendirmeye aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere ihtiyacı olan kurumlardan SU-35 ilgili görüş istedi. Kurumlar "Evet" derse SSB, Ruslarla görüşmeleri resmen başlatacak.

 

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın aldığı için üretim ortağı olduğu F-35 programından çıkarıldı. Türkiye, ABD'nin F-35 tehditleri karşısında ilk andan itibaren alternatifleri gündemde tutuyordu.

Milli uçağın süreci hızlandırıldı

Yeni nesil savaş uçağı ihtiyacının karşılanması kapsamında Türkiye, TSK envanterindeki mevcut savaş uçaklarının bakım hattını güçlendirerek daha uzun süre görev yapmalarının sağlanması, bu süreçte milli muharip uçak TFX'in üretilmesi sürecinin hızlandırılması, dost ve müttefik ülkelerin de bu projeye ortaklıklarının sağlanması, acil ihtiyaç durumunda ise Rusya, Çin, Pakistan başta olmak üzere alternatifler üzerindeki çalışmalara odaklanmıştı.

SU-35 teklifi değerlendirilmeye başlandı

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Türkiye, F-35 programı üyeliğinin askıya alınmasının ardından Rus devlet silah şirketi Rosoboronexport'un SU-35 teklifini değerlendirmeye başladı. Rusya, ABD ambargolarıyla karşılaşan Türkiye ile savunma işbirliğine yönelik görüşme ve toplantılarda bir süredir SU-35 satışıyla ilgili öneride bulunuyordu. Son olarak Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, S-400'ler konusunda geri adım atmayan Türkiye'ye savaş uçağı da satabileceklerini açıklamıştı.

CEVABA GÖRE YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere nihai kullanıcılar ve ilgili kurumlara SU-35'le ilgili görüşlerini sordu. Olumlu değerlendirmeler gelmesi ve ihtiyacı gidereceğinin değerlendirilmesi halinde Rusya ile görüşmeler resmen başlatılacak.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:31
  1. Rus Su-35 savaş uçağı
  2. F-35 savaş uçağı

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