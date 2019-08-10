“ABD’nin iznine ihtiyacimiz yok!”

Münübe Yılmaz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Trump'ın, Fransa’yı ABD adına İran ile müzakerede bulunmak ile suçlamasının ardından İran ile görüşmek için Trump'tan izin almaya ihtiyaçlarının olmadığını açıkladı. Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İran'a karışık sinyaller göndermek ile suçlamasına tepki veren Le Drian'dan geldi. Le Drian "Fransa'nın İran dahil diğer devletlerle müzakerelerde bulunmak için ABD'den izin alması gerekmiyor” dedi. "Fransa, bölgede barış ve güvenlik sağlamak ve gerginliklerin azalmasını için çok çalışıyor. Bunu de kimseden izin almasına gerek yok.” Diyen Le Drian, Macron'un, ABD ile İran arasındaki gerginliği Paris'in ortaklarıyla 'tam bir şeffaflıkla' çözmeye çalıştığını da belirtti. ABD başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İran'ın ciddi bir mali sıkıntısı var. Umutsuzca ABD ile görüşmek istiyorlar ancak bizi temsil etmeye çalışanlar, buna Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dahil, onlara karışık sinyaller veriyor” ifadesinde bulunarak, Macron’u eleştirmişti.