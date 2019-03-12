ABD’nin İran Özel Temsilcisi Hook: “İran, Irak’ı kendine ait bir şehir yapmaya çalışıyor”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Irak’a yaptığı ziyareti değerlendiren ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran’ın, Irak’ı kendine bağlı bir şehir yapmaya çalıştığını söyledi.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Iraklıları İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ziyaretini reddetmeye çağırarak, İran’ı Irak’ı kendine ait bir şehir yapmaya çalışmakla suçladı. İran yönetiminin kendi halkına bile öncelik tanımadığını söyleyen Hook, İran’ın Irak halkının durumunu iyileştirmek gibi bir niyetinin bulunmadığına dikkat çekerek “İran rejimi Irak halkının çıkarını umursamıyor. O sadece kendini daha da güçlü kılmayı amaçlıyor. ABD, Irak’ın egemenliği ve refahından yanadır. İran bunlardan yana değil.” şeklinde konuştu.

İran’ı Irak’ta milli kimliği yok ederek Şii kimliğini ön plana çıkarmaya çalışmakla suçlayan Hook, Iraklıların çoğunun milli kimlikleriyle gurur duymakta olduğunu söyledi.

Dün Irak’a gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 3 gün sürecek ziyareti kapsamında Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi ve ticaret forumuna katılması bekleniyor.