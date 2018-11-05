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ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum!

ABD'nin İran'a yönelik ambargoları tekrar uygulamaya başlamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil" dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:33
ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor." dedi.

Dövizin, doların ve iç politikaların ekonomide silah olarak kullanıldığı bir dönemin yaşandığını belirten Oktay, "Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Anlamlı ve adil değil

ABD’nin İran’a yaptırım kararını da değerlendiren Oktay, "Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil." şeklinde konuştu.

Oktay’ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

Yoğun bir manipülasyon dönemi yaşadık. Üç dört parametre vardır sıkıntılı olunan. Ama toplama baktığınızda dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi şartlarda ekonomik parametrelere sahip bir ülkenin birdenbire bir manipülasyonun içine girmesi.

Biz bütün gücümüzle bununla mücadele ettik. Topyekun mücadele ettik.

Siyasi anlamda da birçok manipülasyonun olduğunu görüyorsunuz.

Topyekun bununla mücadele dip arkada bırakmaya başladığınızda bunu siyasi yansımalarını göreceksiniz.

Dövizin, doların bir silah olarak kullanıldığı dönemi yaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz.

Bir ülkenin çıkardığı yaptırım kararına bütün dünya ülkelerinin uymasını beklemek adil değil.

Bir komşumuza karşı, önemli bir enerji sağlayan bir komşumuza karşı burada bir günde biz her şeyi kesme şansımız yok. Bunu defalarca ifade ettik.

Brunson konusu yapay bir gündemdi. Bakanlarımıza uygulanan da yapay bir gündemdi.

Duruşumuzu açıkça ifade ettik yaptırımlara karşı. Yaptırımlardan muaf 8 ülkeye ilişkin bugün açıklama olacak büyük ihtimalle sonuçlarını da göreceğiz.

Kaşıkçı cinayeti, uluslararası boyutta her tarafı dökülen, hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olay.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:33
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