  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da korkutan patlama! Sokak savaş alanına döndü Türkiye enerjide oyun kurucu oluyor! Mumay, Türkiye’nin enerji hamlesini analiz etti ‘Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!’ Burası Bir Film Platosu Değil, İnsanlığın Can Çekiştiği Yer: Ak Partili isim Yermük Kampından seslendi Ramazan ayı için Londra 30.000 LED ile aydınlanacak! Gelişme gündeme oturdu Canavar fırtına ABD’yi felç etti: Soğuklar can aldı, yüz binlerce ev elektriksiz kaldı İnanılır gibi değil! Suriye’nin altına şehir kurmuşlar "Yeraltı Ordusu"nun Kirli Yüzü! SDG/YPG'nin işgali halkı perişan etti! Haseke’den kaçmayı başaranlar içler acısı gerçekleri anlattı 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: PKK ve uzantıları kendilerini feshetmeli Rejimi kurtardılar ama… İran’daki internet kesintisi bakın ne kadara mal oldu
Dünya Güney Kore’den Trump’ın gümrük vergisi kararına tepki
Dünya

Güney Kore’den Trump’ın gümrük vergisi kararına tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Kore’den Trump’ın gümrük vergisi kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore’ye yönelik gümrük vergisini yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarma kararı Seul yönetiminde şaşkınlık yarattı. Güney Kore Devlet Başkanlığı, “Washington’dan resmî bir bildirim almadık” açıklamasını yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi oranını artırma kararı ile ilgili olarak, "Şu ana kadar, ABD hükümetinden tarafımıza konuyla ilgili resmi bir bildirim veya detaylarla ilgili bir açıklama yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore’ye uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkardığını duyurmasına, Seul yönetiminden ilk tepki geldi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin konuyla ilgili resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtilerek, "Şu ana kadar, ABD hükümetinden tarafımıza konuyla ilgili resmi bir bildirim veya detaylarla ilgili bir açıklama yapılmamıştır" denildi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Politika Başdanışmanı Kim Yong-beom’un hükümetin yanıtını ele almak üzere kurumlar arası bir toplantı düzenleyeceği belirtilirken, şu anda Kanada’da bulunan Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-kwan’ın ise ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmek üzere en kısa sürede ABD’yi ziyaret etmeyi planladığı aktarıldı.

Trump, Güney Kore’nin gümrük vergisi oranını artırdığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin ABD ile varılan ticaret anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini belirterek, "Kore Meclisi yetki alanında olmasına rağmen tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için; otomobil, kereste, ilaç ve diğer ürünlere uygulanan tüm karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın son açıklamasından önce, iki ülke arasında varılan ticaret anlaşması uyarınca ABD’nin Güney Kore’ye yüzde 15’lik gümrük vergisi uygulama kararı aldığı biliniyordu.

Trump’ın sözlerine Alman tepkisi: Özür dile!
Trump’ın sözlerine Alman tepkisi: Özür dile!

Dünya

Trump’ın sözlerine Alman tepkisi: Özür dile!

Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu
Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu

Dünya

Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu

Trump’tan İran kapısında "Armada" resti: Devasa filomuz bölgeye ulaştı
Trump’tan İran kapısında "Armada" resti: Devasa filomuz bölgeye ulaştı

Dünya

Trump’tan İran kapısında "Armada" resti: Devasa filomuz bölgeye ulaştı

Trump’tan Güney Kore’ye ticaret darbesi: Gümrük tarifelerine dev zam
Trump’tan Güney Kore’ye ticaret darbesi: Gümrük tarifelerine dev zam

Dünya

Trump’tan Güney Kore’ye ticaret darbesi: Gümrük tarifelerine dev zam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem

CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı harek..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23