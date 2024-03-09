ABD'nin Gazze açığına kuracağı yardım limanı yeni işgale hazırlık mı?

Dün Biden'ın, Amerikan ordusuna Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurması yönünde talimat vereceği açıklanmıştı. Bu limanın Filistinlileri Gazze'den çıkarmak ve işgal sonrası gaz aramaları sürdürmek için İsrail'e devredilmek üzere yapıldığı iddia edildi.

Dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, telefonla düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ABD'nin Gazze'ye insani yardımları ulaştırmasıyla ilgili son çalışmalarını anlatmıştı. Yetkiliye göre, Biden'ın dün Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Amerikan ordusuna talimat verdiğini ve Gazze'ye yardımların deniz yoluyla ulaştırılabilmesi için ordunun Gazze sahilinde askeri liman kurmak üzere çalışmalara başlayacağını açıklayacağını belirtmişti.

LİMANIN AMACI NE?

Bugün gündeme düşen bazı haberlere göre ise ABD'nin yapmayı hedeflediği liman Gazzelilerin menfaati için değil gibi gözüküyor.

Bir kaynağa göre ABD'nin Gazze sahilinde geçici limanı, Kıbrıs'tan Gazze halkına yardım aktarmak için değil, Filistinlileri Gazze'den Kıbrıs'a nakletmeyi, onları dünyaya dağıtmayı amaçlayarak inşa ediliyor.

Ayrıca başka bir habere göre ise İsrail'in katliam düzenlediği Gazze’yi, gaz sahalarını ve bu limanın sahipliğini işgal sürecinin ertesinde Yahudi devletine vermeyi planlıyor.

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SEÇİMLER ÖNCESİ GÖZ BOYAMA MI?

Biden son günlerde Gazze'ye yönelik 'yardım' görünümlü çalışmalarının artmasında seçimlerin etkili olduğu iddia edildi.

ABD'de Kasım seçimleri öncesi gerçekleşen ön seçimlerde Biden, göçmen ve Müslüman nüfusun fazla olduğu eyaletlerde büyük bir oy düşüşü yaşadı. Bu durumu çözmek adına Gazze'ye yönelik söylemlerde 'orta yolu' tercih eden Biden'ın yardım çalışmalarını seçim propagandası olarak kullanmak istediği tahmin ediliyor.