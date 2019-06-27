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ABD’nin en iyi inşaat projesine Bayburt’tan doğal taş ihraç ediliyor

Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi kapsamında Avrupa Birliği finansmanıyla kurulan Bayburt Doğal Taş Fabrikası’ndan ihraç edilen Bayburt Siyah ve Beyaz Oniks taşı dünyanın en pahalı yerleşim yerlerinden biri olan New York Manhattan’da üst düzey daireleri içinde barındıran Steinway Tower binasının iç dekorasyonunda kullanılıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 20:36
ABD’nin en iyi inşaat projesine Bayburt’tan doğal taş ihraç ediliyor

Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi kapsamında Avrupa Birliği finansmanıyla kurulan Bayburt Doğal Taş Fabrikası’ndan ihraç edilen Bayburt Siyah ve Beyaz Oniks taşı dünyanın en pahalı yerleşim yerlerinden biri olan New York Manhattan’da üst düzey daireleri içinde barındıran Steinway Tower binasının iç dekorasyonunda kullanılıyor.


İki yıl önce açılan Bayburt İl Özel İdaresi, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Ticaret Odası ortaklı doğal taş fabrikası ulusal pazara yönelik çalışmalarını yeni gelişim stratejileriyle yurt dışına taşıyor. Geçen yıl 11 ülkeye gerçekleştirdiği doğal taş ihracatıyla üretim ve pazarlama hacmini artıran fabrika, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de otoritelerce yılın en prestijli inşaat projesi olarak gösterilen Steinway Tower’ın iç dekorasyon tedarikçisi oldu.


Fabrikada üretilen beyaz ve siyah oniks mermerler New York’un Manhattan bölgesindeki Midtown Manhattan’da yapımına devam edilen Steinway Tower’a pazarlandı. Mermerler, Central Park manzaralı lüks dairelerin mutfak, banyo, zemin kaplamaları ile muhtelif iç dekorasyonlarında kullanılıyor. Dev projede bugüne kadar 60 dairenin çeşitli kısımları Bayburt’tan ihraç edilen siyah ve beyaz oniks mermerlerle döşendi.


İsmini dünyaca ünlü Steinway piyanolarından alan ve iki milyar dolara mâl olacak Steinway Tower’ın 495 metre yüksekliğe sahip olacağı belirtiliyor.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayburt Valisi ve Doğal Taş Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hamza Pehlivan, “Uzun yıllara dayalı meşakkatli bir süreç sonunda tesis edilen fabrikamızın kuruluş amacı doğal taş rezervleri açısından çok zengin olan Bayburt İlimizde taş sektörünün gelişmesi, bu alanda faaliyet gösteren taş ocakları ve işletmelere uygun şartlarda plaka veya ebatlı taş kesimi yapmak suretiyle pazara hazır ürün sağlanması, fuarların takibi, ulusal ve uluslararası düzeyde yeni pazarlar bulunması gibi çalışma ve faaliyetlere öncülük etmektir. Taş ocakları ve taş işletmeleriyle işbirliği ve koordinasyon içinde fabrikamızdan kesilip plaka veya ebatlanarak çıkan taş çeşidimizi 6’dan 26’ya yükselttik. Ulusal düzeyde pek çok projede kullanıldığı gibi doğal taşlarımız, yabancı ülkelere de gidiyor ve Newyork’daki Steinway Tower binasında olduğu gibi prestij projelerde de kullanılıyor. Bu durum bizleri İlimiz ve doğal taş sektörü adına ziyadesiyle memnun ediyor. Müşterek çabalarla doğal taş üretim ve pazarlama hacmimiz inşallah giderek artacak ve İlimizin ekonomisine, istihdamına daha fazla katkılar sağlayacaktır.” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 20:36
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