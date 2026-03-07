ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'e ulaştı

  • İSTANBUL
ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştı. Orta Doğu'daki tırmanan gerilim nedeniyle bölgeye sevk edilen dev geminin gelişiyle birlikte, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), dünyanın en gelişmiş ve en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un, beraberindeki USS Bainbridge destroyeri ile birlikte Süveyş Kanalı’ndan geçişini tamamlayarak Kızıldeniz’e ulaştığını duyurdu.

Orta Doğu’da artan askeri hareketlilik ve İran ile yaşanan gerilim üzerine bölgeye konuşlandırılan dev geminin geçişine dair fotoğraflar Pentagon tarafından paylaşıldı.

Şubat ortasında alınmış olan konuşlandırma kararı uyarınca bölgeye ulaşan uçak gemisinin, önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar Kızıldeniz’de görev yapması planlanıyor.

BÖLGEDE İKİ DEV UÇAK GEMİSİ GÖREVDE

USS Gerald R. Ford’un varışıyla birlikte, ABD’nin Orta Doğu sularındaki uçak gemisi sayısı ikiye yükseldi.

Şu an itibarıyla USS Gerald R. Ford Kızıldeniz’de devriye gezerken, bir diğer uçak gemisi olan USS Abraham Lincoln ise Umman Denizi’nde faaliyetlerini sürdürüyor.

İki dev uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunması, Washington yönetiminin İran ve vekillerine karşı askeri caydırıcılığını en üst düzeye çıkarma çabası olarak değerlendiriliyor.

ASKERİ VARLIK EN ÜST SEVİYEDE

Açık kaynak analizleri ve askeri uzmanların raporlarına göre; ABD, İran ile başlayan savaş süreci nedeniyle Orta Doğu’daki askeri yığınağını son yılların en yüksek seviyesine çekmiş durumda.

Süveyş Kanalı’ndan yapılan bu stratejik geçiş, bölgedeki deniz hakimiyetini pekiştirirken, olası çatışma senaryolarına karşı ABD’nin operasyonel kabiliyetini de artırıyor.

Pentagon, bu askeri hareketliliğin bölgedeki istikrarı koruma ve müttefiklere destek olma amacı taşıdığını belirtirken, Tahran hattından bu hamleye nasıl bir tepki geleceği merakla bekleniyor.

