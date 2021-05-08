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Gündem ABD'nin en büyük petrol boru hattına sabotaj! Tüm faaliyetler durduruldu
Gündem

ABD'nin en büyük petrol boru hattına sabotaj! Tüm faaliyetler durduruldu

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin siber saldırı nedeniyle dün geçici olarak kapandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 21:37:00 -
ABD'nin en büyük petrol boru hattına sabotaj! Tüm faaliyetler durduruldu

CNN'nin haberine göre, Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Şirketten yapılan açıklamada ise tüm boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şirketin soruşturma için bir siber güvenlik firmasıyla anlaştığı ve federal kurumlarla temasa geçtiği ifade edildi.

ABD'de daha önce de ülkenin resmi kuruluşlarının hedef alındığı "SolarWinds" siber saldırısından Rusya sorumlu tutulmuştu.

Microsoft üzerinden 30 bin kuruluşun bilgilerine erişim sağlandığı tahmin edilen siber saldırıyı ise Çin'in yaptığı iddia edilmişti.

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