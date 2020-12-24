  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
Aktüel

ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:15:45 -
ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin doğu yakası için bugün ve yarın şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı yapıldı.

Geçen haftaki kar fırtınasında en az 3 kişinin can verdiği ABD'de yine doğu yakası için "olumsuz hava şartları" uyarısı yayımlandı.

AccuWeather'ın yayımladığı verilere göre, ülkede bugün ve yarın özellikle kuzeydoğu bölgesi başta olmak üzere doğu yakası için şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı verildi.

New York ve Boston gibi önemli şehirleri de etkilemesi beklenen fırtına ve sellerde, rüzgar hızının saatte 80-95 kilometreyi bulması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay