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Aktüel

ABD'nin "Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı planladığı" iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:53:51 -
ABD'nin "Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı planladığı" iddia edildi

ANKARA (AA) - Trump yönetiminin, ABD ile Çin arasında gerilimin arttığı dönemde, Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı uygulamayı gözden geçirdiği iddia edildi.

New York Times gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'de bir başkanlık bildirisi taslağı, Çin Komünist Partisinin milyonlarca üyesine ve ailelerine vize iptalini öngörüyor.

Bunun, Trump'ın 2017'de imzaladığı kararnameyle bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının bir benzeri olacağı ifade edildi.

ABD ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası ve Washington tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen Çinli telekom devi Huawei nedeniyle artmıştı.

ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmişti.

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