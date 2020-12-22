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Aktüel ABD'nin California eyaletinin Latin Amerika kökenli ilk senatörü Padilla olacak
Aktüel

ABD'nin California eyaletinin Latin Amerika kökenli ilk senatörü Padilla olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:10:06 -
ABD'nin California eyaletinin Latin Amerika kökenli ilk senatörü Padilla olacak

WASHINGTON (AA) - ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris'ten boşalacak Senato koltuğuna oturacak Alex Padilla, California eyaletinden bu göreve getirilen Latin Amerika kökenli ilk isim olacak.

California Valisi Gavin Newsom, başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in 20 Ocak'ta boşaltacağı Senato koltuğuna, halen eyalet sekreteri olarak görev yapan Meksika kökenli Alex Padilla'yı seçtiğini açıkladı.

Twitter hesabından yayınladığı video mesajında Padilla ile görüşen Vali Newsom, kısa bir sohbetin ardından Padilla'ya görevi teklif etti.

2 yıl önce annesini kaybettiğini hatırlatan Padilla ise duygusal anlar yaşayarak, "Bu görevden dolayı onur duyarım." sözleriyle görevi kabul etti.

2022 Kongre ara seçimlerine kadar ABD Senatosu'nda görev yapacak olan Padilla'nın bu göreve getirilmesinde, eyaletteki yoğun Latin Amerika kökenli seçmenlerin etkili olduğu belirtiliyor.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Joe Biden ile yarışa giren California Senatörü Kamala Harris, başkan yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanmıştı.


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