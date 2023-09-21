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Dünya ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı
Dünya

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 13:41:00 -
ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği binası yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzeyinde yer alan Awkar kentinde bulunan ABD Büyükelçilik binası yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Büyükelçilik Sözcüsü Jake Nelson, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Yaralanan olmadı ve büyükelçilik güvende. Ev sahibi ülkenin kolluk kuvvetleriyle yakın temas halindeyiz” dedi.

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğine 40 yıl önce Hizbullah tarafından bir saldırı düzenlenmiş, saldırıda 63 kişi hayatını kaybetmişti. Kanlı saldırının ardından büyükelçilik binası başkent Beyrut’tan ülkenin kuzeyindeki Awkar’a taşınmıştı. Büyükelçilik binasının Awkar’a taşınmasının ardından 20 Eylül 1984'te bir bombalı saldırı daha düzenlenmişti.

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