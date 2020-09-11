ABD'nin batısındaki orman yangınlarında ölü sayısı 15'e yükseldi

ABD'nin batı yakasında bazı eyaletleri etkilemeye devam eden orman yangınları, sıcak havanın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Son 48 saat içinde California, Oregon ve Washington olmak üzere üç eyalette can kaybının 15'e çıktığı, binlerce binanın hasar gördüğü belirtildi.

Kaliforniya'nın kuzey bölgesindeki Butte ilçe şerifinden yapılan açıklamaya göre bugün yangın bölgesinde 7 cesede ulaşılırken, eyaletteki can kaybı bir gün önce ölen 3 kişi olmak üzere 10'a yükseldi.

Yangın bölgesinde 16 kişinin hala kayıp olduğunu belirten yetkililer, arama çalışmalarının yoğunlaşmasıyla ölenlerin sayısının daha da artacağını söylüyor.

Oregon eyaletinde son 48 saatte çıkan yangınlarda 4 kişinin öldüğü bilinirken, yangında 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği ve anne ve babasının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Washington eyaleti Okanoğan ilçe şerifinin bugün paylaştığı bilgiye göre 3. derece yanık durumu kritikti.

Oregon nüfusunun yüzde 10'undan fazlası tahliye edildi

Oregon eyaletinde yayılmaya devam eden orman yangınları nedeniyle bölgede yaşayan 500.000'den fazla insanın tahliye edildiği bildirildi.

Oregon Acil Durum Yönetim Ofisi tarafından paylaşılan bilgiler, tahliye edilecek sakinlerin sayısının 4,2 milyon nüfuslu eyaletin yüzde 10'undan fazlasına tekabül ettiğini belirtti.

Bu hafta 3.625 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yandığı eyalette yetkililer, sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle yangınların hızla yayıldığı bilgisini paylaştı ve Wilsonville'deki bir ıslah evinde bulunan 1.300'den fazla mahkumun tahliye edildiğini duyurdu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yüzlerce noktada devam eden yangınlar komşu eyaletlere yayılırken, Kaliforniya, Oregon ve Washington'da yangınları kontrol altına almak için toplam 20 bin civarında itfaiyeci mücadele ediyor.

15 Ağustos'tan bu yana en fazla hasarın yaşandığı Kaliforniya'da 13.000'den fazla yıldırım çarpması 900'den fazla yangına neden oldu, 64.000'den fazla insan tahliye edildi ve 12.500 kilometrekareden fazla ormanlık alan yok oldu.

Trump, Kaliforniya'daki yangınları "büyük felaket" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya'da devam eden yangınları "büyük felaket" ilan ederek federal yardımı onayladı.

California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın afet deklarasyonunun eyaletteki yangınlardan etkilenen insanlara kriz danışmanlığı, barınma ve diğer sosyal hizmetlerle yardımcı olacağını da söyledi.