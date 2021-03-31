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Dünya ABD'nin başkentinde silahlı saldırı
Dünya

ABD'nin başkentinde silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington DC’de düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 22:49:00 -
ABD'nin başkentinde silahlı saldırı

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Congress Heights Metro İstayonu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 13.30’da gerçekleştiği ve saldırıda 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangın ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı Sözcüsü Vito Maggiolo ise yaptığı açıklamada, ateşli silahla yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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