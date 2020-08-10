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Aktüel

ABD'nin Baltimore kentinde doğal gaz patlaması: 1 ölü

Bitişik 3 evden birisinde doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:34:19 -
ABD'nin Baltimore kentinde doğal gaz patlaması: 1 ölü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Baltimore kentinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Baltimore İtfaiyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentte birbiriyle bitişik 3 evden birisinde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1 kişinin hala enkaz altında olduğu, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

İtfaiyenin paylaştığı havadan çekilmiş görüntülerde 3 evin de adeta yerle bir olduğu görüldü.

Yetkililerin olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları ve olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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