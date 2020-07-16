ABD’nin ateşkes yaptığı ülkeden flaş çıkış! 'Türkiye'de yapalım'

Kabil hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muhammed Hanif Atmar, Afganlar arası barış görüşmelerinin yapılabileceği ülkeler arasında Türkiye'yi de gösterdi.

Afganistan'da Taliban'ın da katılacağı Afganlar arası barış görüşmelerinin Türkiye'de de yapılabileceği belirtildi.

Kabil hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine vekalet eden Muhammed Hanif Atmar, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi.

Düzenlediği basın toplantısında, ülkede gerçekleştirilecek Afganlar arası barış görüşmelerine de değinen Atmar, önemli ifadeler kullandı.

Atmar, çok sayıda ülkenin kendilerine, Afganlar arası görüşmelerin kendi topraklarında gerçekleşmesi için teklifte bulunduğunu belirtti. Atmar, bu ülkeler arasında Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Çin, Rusya, İran, Katar, Endonezya, Japonya, Norveç, Almanya ve Türkiye'nin bulunduğunu ifade etti.

Ateşkes yapıldı ama...

Daha önce de birçok kez Taliban'ın Türkiye'de temsilcilik açacağı öne sürülmüştü.

Afganlar arası görüşmelerin, Taliban ve Kabil hükümeti arasında esir takasının gerçekleşmesi sonucu başlaması bekleniyor.

Ülkede ABD ile Taliban arasında ateşkes yapılmasına rağmen saldırılar devam ediyor.

Kaynak: Mepa News