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ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32 binden fazla Afgan sivil ve 2 binden fazla ABD askeri öldü

ABD’nin Afganistan’ı işgal ettiği 2001 yılından itibaren 18 yıl süren savaşta 32 binden fazla sivil Afgan ve 2 bin 300’den fazla ABD askeri hayatını kaybetti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32 binden fazla Afgan sivil ve 2 binden fazla ABD askeri öldü

ABD’nin Afganistan’ı işgal ettiği 2001 yılından itibaren 18 yıl süren savaşta 32 binden fazla sivil Afgan ve 2 bin 300’den fazla ABD askeri hayatını kaybetti.


Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) en son raporunda, Afganistan’da 2019’un ilk yarısında bombalı saldırılar, hava saldırıları, baskınlar ve çatışmalarda yaklaşık 4 bin sivilin öldürüldüğünü bildirdi. UNAMA’nın raporunda, Taliban ve DEAŞ’ın 531 Afganı öldürdüğü ve 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında bin 437 kişinin yaralandığı bildirildi. Raporda, hükümet yetkilileri, yaşlılar, yardım çalışanları ve din alimleri dahil 985 kişinin militanlar tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı belirtildi.



Trump görüşmeleri iptal etti


ABD Başkanı Donald Trump, başkent Kabil’de yabancı temsilcilikler ve hükümet binalarının bulunduğu bölgede Perşembe günü meydana gelen ve 1 ABD askeri dahil 12 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısının ardından, ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilmesini sağlayacak olan Taliban görüşmelerini iptal edeceğini açıklamıştı.


ABD, Taliban saldırıların arkasındaki isim olan Usame bin Ladin’i teslim etmeyi reddedince, 11 Eylül 2001 saldırılarından 1 ay sonra Afganistan’a hava saldırıları başlatmıştı. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, Taliban’ı hızla iktidardan uzaklaştırdı. İsyancı bir güç haline gelen Taliban, sonraki Afgan hükümetlerini istikrarsızlaştırarak saldırılarına devam etti.


Uluslararası koalisyonun Afganistan’daki varlığı 2014 yılında sona erdi fakat koalisyon, Afgan kuvvetlerini eğitmeye devam etti. Ancak ABD, hava saldırıları da dahil olmak üzere bölgedeki işgali sürdürdü.


Afganistan’ın 2001’de başlayan işgalinden bu yana koalisyon kuvvetinin yaklaşık 3 bin 500’ü aşkın üyesi hayatını kaybetti. Bu rakamın 2 bin 300’den fazlasını ABD askerleri oluşturuyor.


Birleşmiş Milletler’in Şubat 2019 raporunda, 32 binden fazla Afganın savaşta hayatını kaybettiği bildirildi. ABD’nin Brown Üniversitesi Watson Enstitüsü de 2001’den beri 58 bin güvenlik personelinin ve 42 bin muhalif savaşçının öldüğünü belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
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