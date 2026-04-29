  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya ABD'lilerin yüzde 53'ü dış politikayı haksız buluyor
Dünya

ABD'lilerin yüzde 53'ü dış politikayı haksız buluyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD'lilerin yüzde 53'ü dış politikayı haksız buluyor

ABD’de yapılan kamuoyu araştırması, dış politikaya ilişkin algıda dikkat çekici bir değişime işaret etti. Ankete katılanların çoğunluğu, Washington yönetiminin dış politika kararlarında diğer ülkelerin çıkarlarını yeterince dikkate almadığını düşünüyor.

ABD’de gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu yoklaması, ülkenin dış politika anlayışına yönelik eleştirilerin giderek arttığını ortaya koydu. Pew Research tarafından yapılan ankette, katılımcıların önemli bir bölümü ABD’nin dış politika kararlarını alırken diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ettiği görüşünü dile getirdi.

Araştırma, 23-29 Mart tarihleri arasında 3 bin 500’ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirildi. Ankette, katılımcılara ABD’nin dış politika kararları alırken başka ülkelerin çıkarlarını ne ölçüde dikkate aldığı soruldu.

Merkezi ABD'de bulunan Pew Research şirketi, 23-29 Mart tarihlerinde 3 bin 500'den fazla katılımcıyla anket düzenledi.

Katılımcılara ankette "ABD'nin dış politika kararları alırken diğer ülkelerin çıkarlarını ne ölçüde dikkate aldığı" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, "ABD dış politikasının diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ettiğini" bildirenlerin oranı ilk kez yüzde 53'e ulaştı.

Bu oran, 2021-2025 yıllarında görevde bulunan Joe Biden'ın yönetimi dönemine denk gelen 2023'te yüzde 27 olarak kayda geçmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23