ABD'lilerin yüzde 53'ü dış politikayı haksız buluyor

ABD’de gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu yoklaması, ülkenin dış politika anlayışına yönelik eleştirilerin giderek arttığını ortaya koydu. Pew Research tarafından yapılan ankette, katılımcıların önemli bir bölümü ABD’nin dış politika kararlarını alırken diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ettiği görüşünü dile getirdi.

Araştırma, 23-29 Mart tarihleri arasında 3 bin 500’ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirildi. Ankette, katılımcılara ABD’nin dış politika kararları alırken başka ülkelerin çıkarlarını ne ölçüde dikkate aldığı soruldu.

Anket sonuçlarına göre, "ABD dış politikasının diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ettiğini" bildirenlerin oranı ilk kez yüzde 53'e ulaştı.

Bu oran, 2021-2025 yıllarında görevde bulunan Joe Biden'ın yönetimi dönemine denk gelen 2023'te yüzde 27 olarak kayda geçmişti.