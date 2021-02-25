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Dünya ABD'lileri çıldırtan F-35 itirafı: Bu bütçeyle neler yapılabilirdi?
Dünya

ABD'lileri çıldırtan F-35 itirafı: Bu bütçeyle neler yapılabilirdi?

ABD Hava Kuvvetleri'nin F-35 başarısızlığını itiraf ettiği ifadelere yer veren Forbes makalesinin ardından Amerikalılar küplere bindi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 12:03:00 -
ABD'lileri çıldırtan F-35 itirafı: Bu bütçeyle neler yapılabilirdi?

ABD Hava Kuvvetleri'nin F-35'in ana görevinde başarısız olduğuna dair üstü kapalı bir itirafı, savaş uçağının devasa bütçesinin başka şeylere harcanmasının daha iyi olabileceğini düşünen Amerikalıların öfkesini tetikledi.

Forbes dergisi, USAF'ın yeni, daha ucuz ve daha hafif bir avcı uçağı için bir çalışma başlatmasının, "F-35'in başarısız olduğuna dair üstü kapalı bir itiraf" anlamına geldiğini yazmıştı.

Bu yazıdan sonra, Lockheed Martin'in beşinci nesil gizli savaş uçağının neden olduğu hayal kırıklığı, insanlar arasında öfke patlamasına neden oldu.

İşte F-35 tepkilerinden bazıları

Tüketici hakları savunucusu ve düşünce kuruluşu Public Citizen yaptığı açıklamada, "F-35 programının tahmini 1.7 trilyon dolarlık maliyetine işaret ederek, 'Bu parayı Amerika'daki tüm öğrencilerin kredilerini iptal etmek için kullanabilirdik" ifadelerini kullandı.

Çevreci avukat Erin Brockovich, "Böyle bir bütçeyle Amerika'nın su altyapısını tamamen değiştirebilirdik" dedi. Clinton yönetiminde çalışma bakanı olarak görev yapan Robert Reich, "Bu para birleşik Devletler'deki tüm evsizleri 28 kez barındırmaya yeter" şeklinde tepki gösterdi.

Demokrat aktivist Charlotte Clymer, Başkan Joe Biden'in önerdiği 1.9 trilyon dolarlık 'koronavirüs yardım paketi'nin, F-35 bütçesi ve başarısızlığı üzerinden yorumladı.

Daily Beast muhabiri Spencer Ackerman, "Yüz milyar dolarlık paranızı savunma şirketlerine çok başarılı bir şekilde transfer ettiğiniz için, uçağın gerçekten bir başarısızlık olmadığı konusunda şaka yapmıyıyorlar" şeklinde dalga geçti.

Tarihi itiraflar

Forbes yazarı David Axe, geçen hafta Air Force Magazine'de şimdiye kadar pek fark edilmeyen bir makaleyi yorumladı. Makalede USAF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown Jr.'ın, yeni bir uçak istediği belirtilmiş, bunun maliyetli F-22'ler ile ucuz jetlerin bir karışımı olacağı ifade edilmişti.

Brown, geçen Çarşamba gazetecilere verdiği demeçte, F-35'in bir Ferrari olduğunu söyleyerek, "Ferrari'nizi her gün değil, sadece Pazar günleri kullanırsınız. Bu bizim 'üst düzey' savaş uçağımız, hepsini alt düzey dövüş için kullanmadığımızdan emin olmak istiyoruz" dedi.

Makalede ayrıca, Hava Kuvvetleri eski program yöneticisi ve popüler Sadelik Döngüsü kitabının yazarı Dan Ward'ın, ABD'nin beklediği uçak konseptiyle ilgili, "F-35 düşük maliyetli, hafif bir savaş uçağı değil." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca programdaki gecikmeler, dudak uçuklatan maliyet gibi nedenlerler, F-35'in başarısızlığı defalarca vurgulandı.

star.com.tr

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