ABD'liler ilan etti: İki büyük Türk şirketini satın aldık

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin en büyük dublaj stüdyolarından biri olan Ak’la Kara’ya ABD’li medya yerelleşme şirketi Iyuno ortak olmak istiyordu. Iyuno, Türk firması Ak’la Kara’ya yatırım yaparak Türkiye’deki dublaj pazarında büyümek istiyordu. İşte o süreç tamamlandı ve Iyuno, İstanbul merkezli dublaj stüdyosu Ak'la Kara International'ı satın aldığını duyurdu.

Amazon ve Netflix’le çalışıyor

Amazon Prime’dan Netflix’e, Discovery’den Riot Games’e ViaSat’tan Lego’ya kadar dünyanın en büyük yayıncılık kuruluşlarıyla çalışan Ak’la Kara, bu kanallardaki film, dizi ve oyunlara dil hizmeti veriyor. Iyuno CEO'su David Lee, “Türkiye'nin önde gelen dil hizmetleri sağlayıcısı olan Ak'la Kara International'ı satın aldığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Bir satış daha

Hollywood yapımcısı Peter Chernin’in şirketi North Road'un ilk büyük uluslararası satın alımlarından biri kapsamında Türk film ve televizyon şirketi Karga Seven Pictures'ı satın aldığını açıkladı.Los Angeles-İstanbul merkezli Karga Seven, Netflix'in en iyi dizileri arasında yer alan popüler İngilizce dönem dizisi "Rise of Empires: Ottoman" ve tarihi dönem draması türündeki "Pera Palas'ta Gece Yarısı" ile tanınıyor.

North Road Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Chernin, "Küresel olarak alakalı ve yüksek kaliteli içerik hacmi göz önüne alındığında, Türkiye, North Road'un kapsamlı uluslararası stratejisiyle mükemmel bir uyum sergiliyor ve Karga 7'nin satın alımı önemli bir başarı" dedi. Karga Seven'ın kurucuları Sarah Wetherbee, Emre Şahin ve Kelly McPherson yönetici rollerinde kalmaya devam ederken, Wetherbee ve Şahin eş CEO'lar olarak görev yapacak

ÖNE ÇIKAN VİDEO