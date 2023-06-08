  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altın için tahmini tutan İslam Memiş son tahminini ilan etti, uyardı: Dolar ve altında tarihi rekor var mı?

Katoliklerin lideri Papa Francis'ın ameliyatı hakkında tedirgin eden yorum gelmişti! Şok açıklama: İptal edildi

Yavuz Ağıralioğlu: Altılı masa çöktü

Çok uluslu bir Amerikan şirketi Türkiye'ye dev yatırımda hedef adım adım otel: Hotel Kaş'a açılıyor

Brent petrol fiyatları şu anda 76,96 Dolar! Araç sahipleri: akaryakıt (fiyatları) sektörünü etkiledi zam geldi

Rus basını: Rusya'dan Türkiye'ye turlarda uçak sıkıntısı yok! Rusya duyurdu, Türklere teklif ve turist yağıyor!

Perinçek'ten tepki çekecek Bakan Şimşek yorumu

İsrail'den nükleer anlaşma ile ilgili bomba iddiası! İddia herkesi şaşırttı: ABD ve İran büyük ilerleme kaydetti

Melek Mosso konseri iptal edildi mi, edilmedi mi? AK Partili belediyeye yorum yağıyor

Bu özellik sadece Rus Su-57'de var! Türkler Milli Muharip Uçak için yaptı, ABD ve Yunanistan şok olacak
Ekonomi ABD'liler ilan etti: İki büyük Türk şirketini satın aldık
Ekonomi

ABD'liler ilan etti: İki büyük Türk şirketini satın aldık

Yeniakit Publisher
2023-06-08 08:35:00 -
ABD'liler ilan etti: İki büyük Türk şirketini satın aldık

ABD'liler, Türkiye'deki medya ve yapım şirketlerine ilgisini artırmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak iki Türk şirketini satın aldılar.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin en büyük dublaj stüdyolarından biri olan Ak’la Kara’ya ABD’li medya yerelleşme şirketi Iyuno ortak olmak istiyordu. Iyuno, Türk firması Ak’la Kara’ya yatırım yaparak Türkiye’deki dublaj pazarında büyümek istiyordu. İşte o süreç tamamlandı ve Iyuno, İstanbul merkezli dublaj stüdyosu Ak'la Kara International'ı satın aldığını duyurdu.

Amazon ve Netflix’le çalışıyor

Amazon Prime’dan Netflix’e, Discovery’den Riot Games’e ViaSat’tan Lego’ya kadar dünyanın en büyük yayıncılık kuruluşlarıyla çalışan Ak’la Kara, bu kanallardaki film, dizi ve oyunlara dil hizmeti veriyor. Iyuno CEO'su David Lee, “Türkiye'nin önde gelen dil hizmetleri sağlayıcısı olan Ak'la Kara International'ı satın aldığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Bir satış daha

Hollywood yapımcısı Peter Chernin’in şirketi North Road'un ilk büyük uluslararası satın alımlarından biri kapsamında Türk film ve televizyon şirketi Karga Seven Pictures'ı satın aldığını açıkladı.Los Angeles-İstanbul merkezli Karga Seven, Netflix'in en iyi dizileri arasında yer alan popüler İngilizce dönem dizisi "Rise of Empires: Ottoman" ve tarihi dönem draması türündeki "Pera Palas'ta Gece Yarısı" ile tanınıyor.

North Road Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Chernin, "Küresel olarak alakalı ve yüksek kaliteli içerik hacmi göz önüne alındığında, Türkiye, North Road'un kapsamlı uluslararası stratejisiyle mükemmel bir uyum sergiliyor ve Karga 7'nin satın alımı önemli bir başarı" dedi. Karga Seven'ın kurucuları Sarah Wetherbee, Emre Şahin ve Kelly McPherson yönetici rollerinde kalmaya devam ederken, Wetherbee ve Şahin eş CEO'lar olarak görev yapacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23