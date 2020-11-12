ABD'liler Bayraktar'ı övdü: Zaferin mimarı sihirli kurşun

Azerbaycan ordusunun, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgali altındaki toprakları olan Karabağ’ı geri alma konusundaki zaferi, uluslararası basının gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD merkezli Forbes dergisi, Azerbaycan’ın İnsansız Hava Aracı (İHA) öncülüğündeki operasyonlarının, Ermeni güçlerine karşı kesin bir zafer kazandırdığını yazdı.



Sihirli kurşun Drone'lar



“Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı zaferinin arkasındaki ‘sihirli kurşun’ drone’lar” başlıklı yazıda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan’ın savaşta ele geçirdiği toprakları elinde tutacağı anlaşmayı isteksizce kabul ettiği, “Hem benim için hem de halkımız için inanılmaz derecede acı verici” dediği anımsatıldı.



Bakü’nün Karabağ’daki tüm bu başarısının arkasında İHA filosunun etkili olduğuna dikkat çekildi. Analist Samuel Bendett’in “Azerbaycan’ın İnsansız Hava Araçları, Ermeni hava savunmasını ve yer unsurlarını ortadan kaldırabildikleri sürece gerçekten de bir ‘sihirli mermi’ idi” görüşü paylaşıldı.



En ölümcül Bayraktar TB-2



Azerbaycan’ın, çatışmalarda birkaç farklı İHA kullandığı, “en ölümcül” olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 olduğu kaydedildi.



TB2’nin lazer güdümlü Mikro Akıllı Mühimmat (MAM) kullandığı ve bunun da savaşta oldukça etkili olduğunun kanıtlandığı aktarıldı.



Azerbaycan ordusunun, TB2’lerden atılan bombaların vurduğu anlaşılan araçların birçok derleme videosunu yayınladığı belirtildi. Ermenistan güçlerine verilen kayıplardan bahsedilirken, “3 Ekim itibarıyla Azerbaycan, halihazırda 250 zırhlı aracı ve benzer sayıda topçu unsurunun yanı sıra S-300 hava savunma sistemi dahil 39 hava savunma sistemini imha etti” bilgisine yer verildi.



Suriye ve Libya'da da yaşandı



Benzer bir durumun geçtiğimiz şubat ayında Suriye’de mayıs-haziran aylarında da Libya’da meydana geldiği, yine Türkiye’nin Bayraktar TB2’leri tarafından Rus yapımı onlarca uçaksavar aracının imha edildiği kaydedildi.



Son İHA zaferi olmayacak



Azerbaycan’ın hava gücüne işaret edilen yazıda, “Bu, İnsansız Hava Araçları tarafından kazanılan ilk savaş olabilir. Sonuncusu olması pek mümkün değil” ifadeleri kullanıldı.