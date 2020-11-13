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Aktüel ABD'li yetkililer, seçimlerde büyük bir usulsüzlüğe rastlanmadığını açıkladı
Aktüel

ABD'li yetkililer, seçimlerde büyük bir usulsüzlüğe rastlanmadığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:34:34 -
ABD'li yetkililer, seçimlerde büyük bir usulsüzlüğe rastlanmadığını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de geçen hafta yapılan başkanlık seçimlerini inceleyen bir grup federal ve eyalet yetkilisi, seçimlerde geniş çaplı bir usulsüzlüğe rastlamadıklarını açıkladı.

Siber Güvenlik ve Alt Yapı Güvenli Ajansıdan yapılan yazılı açıklamada, 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin siber güvenlik kısmının incelendiği belirtildi.

İnceleme sonucunda seçimlerin "gayet güvenli" olduğunu vurgulayan yetkililer, seçim sistemine yönelik büyük bir sızma girişimi ya da sonuçların değiştirilmesi girişimi olmadığını vurguladı.

Seçimlerdeki usulsüzlüklere yönelik Donald Trump tarafının iddialarına da değinilen açıklamada, "3 Kasım seçimleri, Amerikan tarihindeki en güvenli seçimlerdi. Şimdi tüm ülkede seçim yetkileri, yanlışlıkların ya da hataların düzeltilmesi için tüm seçim sürecini gözden geçiriyor ve ikinci kez kontrol ediyor." ifadesine yer verildi.

ABD'de 59. Başkanlık yarışında resmi sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden galip çıktı.

Öte yandan mevcut başkan ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokratların özellikle postayla kullanılan oylar üzerinden Pennsylvania, Arizona, Georgia gibi kritik eyaletlerde usulsüzlük yaptıklarını savunmayı sürdürüyor.



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