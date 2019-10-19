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ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran, ABD ve terör örgütü PKK'nın kirli ortaklığını açık açık itiraf etti. Doran, "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk" dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 18:13
ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk

Hudson Enstitüsü'nde eski hükümet yetkilileri ve politika uzmanları Suriye'deki son gelişmeleri ve Donald Trump'ın ABD birliklerini geri çekme kararını tartıştı.

Tartışmaya damga vuran isim ise, George W. Bush yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde kıdemli direktörlük, Dışişleri Bakanlığı kıdemli danışmanlığı ve Pentagon'da savunma bakan yardımcısı olarak görev yapan Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran oldu.

Doran, "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk" ifadelerini kullandı.

Doran'ın konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Kuzey Suriye'deki korkunç başarısızlığımızın arkasında bizim rolümüz olduğunu kabul etmemiz gerek. O bölgede PKK ile ittifak yaptık. Oradaki YPG güçleri açıkça PKK terör örgütü mensuplarıdır. Biz onları Araplarla bir araya getirip isimlerini SDF olarak yeniden adlandırdık. Ancak bu organizasyonun güç merkezi her zaman PKK'ydı. Bu hamle hem insani hem de stratejik açısından mantıksızdı. PKK ile iş birliği yaparak kendimizi Türkiye ile kopma noktasına getirdik.

Türkler bize yıllardır PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde özerk bir Kürt bölgesi kurmayı hedeflediğini ve PKK ile yaptığımız iş birliğinden rahatsızlık duyduklarını iletiyorlardı. Biz ise sürekli Türklere susmalarını ve yerlerine oturmalarını söyledik.

Kendimizi yalanlarla avuttuğumuzu kabul etmemiz lazım. (Barack) Obama'nın başkanlığı döneminde Amerikan halkına yoğun bir şekilde PKK propagandası yapıldı ama Türklerden hiç bahsedilmedi. Türkler bize sürekli bu hamlenin ikili ilişkilerimize zarar verdiğini söyledi ancak biz görmezden gelmeyi seçtik. Bu operasyon sadece Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın kararı değil; Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bu operasyonu destekliyor. Rusya'ya karşı Avrupa ve Asya'nın arasında oldukça önemli bir jeopolitik konuma sahip olan NATO üyesi Türkiye'yi satmak bana mantıklı gelmiyor."

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:13
  1. PKK
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Donald Trump
  5. George W. Bush
  6. Suriye
  7. Michael Doran

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