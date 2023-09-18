  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Profesör olmuş ama hukukun H’sini bilmiyor! Ümit Kocasakal’a tokat gibi cevap

20'den fazla ülkenin ordusu Türk şirketin kapısını çaldı! Çok acil olarak istemeye başladılar

Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Erdoğan bozdu

Roman Abramoviç İstanbul'dan ev aldı! Evini aldığı kişi herkesi hayrete düşürecek

İstanbul'da yangın alarmı! Ekipler olay yerinde

Tüm gözler 28 bankanın kararına çevrildi! Yatırım yapmadan önce bu kararı bekleyin!

81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Kadir Canpolat açıkladı: Osmanlı Ocaklarından HDP’yi bitirme formülü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk adımı attı! Kira fiyatlarını düşürecek yöntem

İran'dan Türkiye'ye akılalmaz teklif! Hakan Fidan muhtemelen çılgına dönmüştür
Ekonomi ABD'li yatırımcılardan Türkiye kararı: dünyaya duyurdular! Türkiye'ye milyar dolar yağacak!
Ekonomi

ABD'li yatırımcılardan Türkiye kararı: dünyaya duyurdular! Türkiye'ye milyar dolar yağacak!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 17:15:00 - 2023-09-18 17:38:38
ABD'li yatırımcılardan Türkiye kararı: dünyaya duyurdular! Türkiye'ye milyar dolar yağacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’de temaslarda bulunmaya devam ediyor. ABD’li yatırımcılar ile Türk şirketleri arasında önemli iş birliklerine imza atılıyor. ABD'li yatırımcılar Türkiye'de...

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ABD’li finans ve ekonomi çevreleriyle buluşarak temaslarda bulunurken 19 Eylül'de New York’ta ABD’nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türkiye’nin halka açık en büyük 50 şirketinin ve bankalarının CEO’larının dahil olduğu 13. Türkiye Yatırım Konferansı’na katılacak. Konferansın ardından ertesi gün 20 Eylül’de ise Fortune 100’de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO’su ile özel toplantıda bir araya gelecek.

YERLİ VE MİLLİ TÜRK MAKİNALARI ABD’YE GİDİYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye gitmeden Amerikan şirketlerinin Türk pazarına ilgisinin arttığı ifade ediliyor. 10 milyar dolarlık sermayeyi yönettiği belirtilen American Industrial Partners (AIP) fonunda yer alan Amerikan Shape Technologies Group şirketi KMT yöneticileri, Türk ortağı Usel Makina ile iş birliği görüşmeleri için geçen hafta Türkiye’ye geldi. Yapılan ön anlaşmaya göre 2025 yılına kadar aşamalı olarak Amerika’da çeşitli eyaletlerde, farklı noktalarda bayiler ve servis kanalları vasıtasıyla yerli ve milli makine sanayi ürünü olan Türk makinaları satışa sunulacak.

Usel Makine Genel Müdürü Dr. Uğur Şimşir, “ABD ve İngiltere başta Avrupa’da Türk üretimi makinaların sayısının arttırılması konusunda iş birliği mutabakatı yapıldı. ABD ve Türkiye arasında ticaret hacmi günümüzde 30 milyar dolar civarında ama bu rakam kısa zaman içerisinde artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD hükümeti ve finans çevreleri ile temasları yoğunlaştırdılar. Biz de özel sektör olarak bu çabaya ortak olmalıyız düşüncesindeyiz. Günümüzde CNC teknolojisine sahip sadece 6 ülke bulunuyor, Milteksan sayesinde 7. ülke Türkiye olacak. Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarı tüm dünyanın malumu, Türk İHA ve SİHA’lar gücünü defalarca ispatladı ve tüm dünyanın takdirini kazandı. Artık beraberinde sivil sanayiye odaklanarak üretim teknolojilerini geliştirmeliyiz. 4’üncü sanayi devriminin lider ülkelerinden birisi olarak potansiyelimizin farkındayız ve oyun kurucu rolüne adayız” dedi.

Türk şirketi Türkiye'den yüzlerce kişiyi işe alacak: Hindistan ülkesinde 9. proje! O yatırım
Türk şirketi Türkiye'den yüzlerce kişiyi işe alacak: Hindistan ülkesinde 9. proje! O yatırım

Ekonomi

Türk şirketi Türkiye'den yüzlerce kişiyi işe alacak: Hindistan ülkesinde 9. proje! O yatırım
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23