ABD'li veliler LGBT'li sapkınları darbederek etkinliği engelledi!
ABD'de çocuklarına ahlaksızlığın aşılanmasına izin vermeyen veliler LGBT'lileri darbederek etkinliklerini engelledi.
ABD'nin California eyaletinde LGBTli sapkınlar okullarda etkinlik düzenlemek istedi.
ABD'li veliler, LGBT etkinliğinin yapılmaması için eylem yaptı.
LGBT'li sapkınlar etkinlikte direnince arbede yaşandı.
Veliler LGBT'li sapkınları darbederek etkinliğe geçit vermedi.
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