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Dünya ABD'li veliler LGBT'li sapkınları darbederek etkinliği engelledi!
Dünya

ABD'li veliler LGBT'li sapkınları darbederek etkinliği engelledi!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 23:16:00 - 2023-06-12 00:28:55

ABD'de çocuklarına ahlaksızlığın aşılanmasına izin vermeyen veliler LGBT'lileri darbederek etkinliklerini engelledi.

ABD'nin California eyaletinde LGBTli sapkınlar okullarda etkinlik düzenlemek istedi.

ABD'li veliler, LGBT etkinliğinin yapılmaması için eylem yaptı.

LGBT'li sapkınlar etkinlikte direnince arbede yaşandı.

Veliler LGBT'li sapkınları darbederek etkinliğe geçit vermedi.

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