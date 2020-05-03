ABD’li vekillerden Trump’a Filistin çağrısı

ABD'li Temsilciler Meclisi üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Başkan Donald Trump yönetimine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yapılan mali yardımların durdurulması kararını tekrar gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Trump’ın salgın yönetimine tepki

Filistin asıllı Müslüman vekil Rashida Tlaib ve Yahudi Amerikalı vekil Alan Lowenthal, Washington Post gazetesinde konuya ilişkin makale kaleme aldı.

Makalede, kendilerinin farklı dini inançlara ve Orta Doğu'ya ilişkin farklı düşüncelere sahip olmalarına rağmen insanlık adına aynı değerleri taşıdıklarına vurgu yapan vekiller, Trump yönetiminin salgına dair uygulamalarına tepki gösterdi.

Trump’a Filistin çağrısı

Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yapılan finansal yardımın kesilmesi kararını eleştiren vekiller, Trump hükümetinin takındığı "ayrıştırıcı ve milliyetçi" tavrın koronavirüs salgınına karşı küresel mücadeleyi zayıflattığını savundu.

Tlaib ve Lowenthal, Filistin halkının salgın karşısındaki zayıf durumunun da altını çizerek, "Tıbbi ve finansal yardım olmadan Filistin halkının sınır tanımayan Kovid-19 virüsünden çok etkileneceğini görmemiz gerek. Bu nedenle Trump yönetimini, Filistin halkının refahını desteklemek ve ABD'nin UNRWA ile ilişkisini yeniden sağlamak adına Kongre tarafından tahsis edilen tüm fonları serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardımı yük olarak tanımlamıştı

Trump yönetimi 2018'de, ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almış, eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra artık "bu yükü" tek başlarına taşımayacaklarını savunmuştu.

UNRWA nedir?

UNRWA, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.