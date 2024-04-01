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Dünya ABD’li vekil: Gazze’ye atom bombası atılmalı
Dünya

ABD’li vekil: Gazze’ye atom bombası atılmalı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 17:13:00 -
ABD’li vekil: Gazze’ye atom bombası atılmalı

Gazze’de 6 aydır soykırım yapıp 33 binden fazla masumu katleden Siyonist İsrail’in paralı tetikçiliğini yapan bir Amerikalı vekilden akıllara zarar bir açıklama geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg, Gazze’nin, İkinci Dünya Savaşı’nda atom bombası atılan “Hiroşima ve Nagazaki kentleri gibi bombalanması gerektiğini” söyledi. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, Walberg, Michigan eyaletindeki Dundee kasabasında katıldığı bir etkinlikte, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için kurulacak geçici limanlara ilişkin soruyu yanıtladı. Walberg, ABD’nin Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için liman kurmak gibi çalışmalar yapmaması ve gönderilecek insani yardımlar için “bir kuruş bile harcamaması” gerektiğini savundu. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası attığı Japonya’daki iki şehre atıfta bulunan Walberg, aynısının Gazze için de yapılması gerektiğini belirterek, “Nagazaki ve Hiroşima gibi olmalı. Çabucak halledilmeli” dedi.

CAIR’den tepki

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Michigan Şubesi (CAIR-MI), yaptığı açıklamada, Walberg’i bu sözleri dolayısıyla kınadı. Gazze’de yaşayan halkın tümünün hayatını kaybetmesine yol açacak çağrının bu kadar rahat şekilde yapılmasının “tüyler ürpertici” olduğunu vurgulayan Walid, “Filistin halkının bu derece insanlıktan çıkarılması, Gazze ve Batı Yaka’da her gün tanık olduğumuz katliam ve acının devam etmesine neden olmakta” ifadelerini kullandı.

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