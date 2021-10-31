ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun alt komitesinde yapılan “Karadeniz’in Güvenliği: Bölgeye Yönelik ABD Politikasını Canlandırmak” konulu oturumda Türkiye yine ana gündem maddesi oldu.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi’nin misafir kıdemli uzmanlarından James J. Townsend, Avrupa Politika Analiz Merkezi Başkanı Doktor Alina Polyakova ve Atlantik Konseyi’nin kıdemli uzmanlarından Ian Brzezinski iki saat süren oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Demokrat Parti New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen’in yönettiği oturumda konuyan Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi’nin misafir kıdemli uzmanlarından James J. Townsend, Türkiye ve Amerika’nın eski yakın ilişkisine geri dönmesi gerektiğini ancak bu sürecin şu anda zor ve moral bozucu olduğunu söyledi.

“Bu zaman alacak” diyen Towsend, “Karadeniz’i kontrol etmenin kilidi Türkiye” diye konuştu.

Türkiye bize dönerse Putin için darbe olur

Türkiye’nin Batı’ya dönüşünün Rusya lideri Vladimir Putin için bir darbe olacağını savunan Towsend, bunun da Türkiye’nin Patriot hava savunma sistemini satın almasını sağlayarak ve Türkiye’nin teknoloji transferi taleplerini karşılayarak yapılabileceğini dile getirdi.

YPG’ye desteği kesmeliyiz

“ABD’nin, Suriyeli Kürtler’i (YPG/PKK) eğitmesi ve donatması, Türkiye ile ilişkileri onarmanın önündeki en büyük engel” diyen Towsend, bunun için Amerikan yönetiminin YPG ile askeri ilişkisini bir an önce sonlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin NATO’nun bölgedeki en etkin askeri gücü olduğunu ve Boğazlar üzerinde egemenlik sahibi olduğunu ifade eden Avrupa Politika Analiz Merkezi Başkanı Doktor Alina Polyakova da, Türkiye için “zor ve talepkâr bir müteffik” dedi.

NATO’nun Türkiye'ye ihtiyacı var

“Ankara’nın Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ABD-Türkiye ilişkilerinde hassas bir nokta oldu ve ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışını engellemesine yol açtı. Günün sonunda özellikle de Karadeniz Bölgesi’nde NATO’nun Türkiye’ye ve Türkiye’nin de NATO’ya ihtiyacı var” dedi ve daha fazla ittifak dayanışması inşa edilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Türkiye’nin Rusya’nın Kırım’ı işgalini onaylamadığını hatırlatan Polyakova, “Ankara, Moskova’ya meydan okumak veya bölgesel statükoyu bozmak konusunda isteksiz” derken, Kremlin’in, Türkiye’ye Suriye’den mülteci akınına neden olma tehdidiyle baskı uyguladığını savundu.

Bu arada Rus basını dün, ABD’li uzmanların bu açıklamalarını vererek, Türkiye’nin Boğazları Rusya’ya karşı tehdit olarak kullanabileceğini belirtti.