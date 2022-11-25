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Gündem ABD'li uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak
Gündem

ABD'li uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak

ABD'li siyaset bilimci ve analist Profesör Michael Doran sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de terör örgütü YPG'yi dağıtacağını aktaran Doran, "Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 16:18:00 -
ABD'li uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak

ABD'li siyaset bilimci ve analist Profesör Michael Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ABD çekilecek, Türkiye YPG'yi dağıtacak"

Doran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. ABD Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli.. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi."

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