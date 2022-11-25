ABD'li uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak

ABD'li siyaset bilimci ve analist Profesör Michael Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ABD çekilecek, Türkiye YPG'yi dağıtacak"

Doran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. ABD Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli.. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi."