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Ekonomi ABD'li ünlü ekonomistten şok çıkış: Dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak!
Ekonomi

ABD'li ünlü ekonomistten şok çıkış: Dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak!

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff, enflasyon probleminin daha kötüye gideceği uyarısında bulundu ve 2023`ün ABD doları için "en kötü yıllardan biri" olacağını öngördü.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 16:36:00 -
ABD'li ünlü ekonomistten şok çıkış: Dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak!

Ekonomist Peter Schiff, "Dolar Endeksi 2022 yılını 6 ayın en düşük seviyesinden kapattı. Kasım ayındaki zirveden yüzde 10 aşağı geldi. Bu zayıflık büyük olasılıkla 2023 yılında devam edecek ve dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak. Eğer haklı çıkarsam, enflasyon problemi daha da kötüleşecek" dedi.

Wharton Üniversitesi finans profesörü Jeremy Siegel'in geçtiğimiz hafta CNBC'ye yaptığı açıklamaları da eleştiren Schiff, "Bana göre Jeremy Siegel öngörülerinde yanlış.

Siegel gayrimenkul fiyatlarının düşmesinin enflasyon tehdidinin sona erdiği anlamına geldiğini düşünüyor. Ancak tüketici fiyatları artmaya devam edecek" diye konuştu.

Schiff ayrıca, 2022'nin ön kötü performans gösteren hisse senedi sektörlerinde bu kötü performansın 2023 yılında tekrarlanmasının muhtemel olduğunu da savundu.

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