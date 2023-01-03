  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2022 yılında kaç göçmen sınır dışı edildi? İçişleri Bakanlığı verileri açıkladı

Tarihi keşif! Heyecanlandıran tuhaf keşfe imza attılar: Lazer teknolojisi, saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Yarın imzalanacak

AP'deki yolsuzluk genişliyor

6 kişiye mezar olmuştu! Türkiye'yi yasa boğan facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İkinci el ve sıfır araba alacaklar dikkat! ÖTV'li araçta yepyeni uygulama: Zam gelmeden alın! Kota getirme kararı

TCG Anadolu'nun ilk görev yeri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayımladı! İşte haftanın yalan haberleri

İYİ Parti'den aday açıklaması! Tarih verdiler

Yunanistan'da ilaç tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor! Sağlık Bakanı devreye girdi: İlaç krizi paniği
Ekonomi ABD'li ünlü ekonomist dolar tahminini ilan etti! Evde, bankada, yastık altında doları olanlar dikkat
Ekonomi

ABD'li ünlü ekonomist dolar tahminini ilan etti! Evde, bankada, yastık altında doları olanlar dikkat

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff, 2023 yılının doların performansı açısından kötü bir sene olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 08:34:00 -
ABD'li ünlü ekonomist dolar tahminini ilan etti! Evde, bankada, yastık altında doları olanlar dikkat

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff, enflasyon probleminin daha kötüye gideceği uyarısında bulundu ve 2023`ün ABD doları için "en kötü yıllardan biri" olacağını öngördü.

Ekonomist Peter Schiff, "Dolar Endeksi 2022 yılını 6 ayın en düşük seviyesinden kapattı. Kasım ayındaki zirveden yüzde 10 aşağı geldi. Bu zayıflık büyük olasılıkla 2023 yılında devam edecek ve dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak. Eğer haklı çıkarsam, enflasyon problemi daha da kötüleşecek" dedi.

Wharton Üniversitesi finans profesörü Jeremy Siegel'in geçtiğimiz hafta CNBC'ye yaptığı açıklamaları da eleştiren Schiff, "Bana göre Jeremy Siegel öngörülerinde yanlış.

Siegel gayrimenkul fiyatlarının düşmesinin enflasyon tehdidinin sona erdiği anlamına geldiğini düşünüyor. Ancak tüketici fiyatları artmaya devam edecek" diye konuştu.

Schiff ayrıca, 2022'nin ön kötü performans gösteren hisse senedi sektörlerinde bu kötü performansın 2023 yılında tekrarlanmasının muhtemel olduğunu da savundu.

'Dolar 10 lira olacak' tahmini tutmayan Engin Avcı'dan yeni tahmin: Şimdi o tarihi bekleyin! Bundan alın
'Dolar 10 lira olacak' tahmini tutmayan Engin Avcı'dan yeni tahmin: Şimdi o tarihi bekleyin! Bundan alın

Ekonomi

'Dolar 10 lira olacak' tahmini tutmayan Engin Avcı'dan yeni tahmin: Şimdi o tarihi bekleyin! Bundan alın

‘Dolar kuru acilen yükseltilmeli’ demişti! Bu kez Erdoğan’a seslendi: İndirim bekliyoruz
‘Dolar kuru acilen yükseltilmeli’ demişti! Bu kez Erdoğan’a seslendi: İndirim bekliyoruz

Ekonomi

‘Dolar kuru acilen yükseltilmeli’ demişti! Bu kez Erdoğan’a seslendi: İndirim bekliyoruz

Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış
Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış

Ekonomi

Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23