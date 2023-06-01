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Siyaset ABD'li Siyaset yorumcusu Kanthan: 'Bu seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu değil ABD oldu'
Siyaset

ABD'li Siyaset yorumcusu Kanthan: 'Bu seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu değil ABD oldu'

Yeniakit Publisher
2023-06-01 14:37:00 - 2023-06-01 15:07:26

Siyaset yorumcusu S.L. Kanthan'ın "Bu seçimin en büyük kaybedeni sadece muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu." sözleri gündem oldu.

Siyaset yorumcusu S.L. Kanthan'ın "Bu seçimin en büyük kaybedeni sadece muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu." sözleri gündem oldu.

Türkiye'de yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferiyle sonuçlanan seçimler, uluslararası arenada da tartışılmaya devam ediliyor.

Siyaset yorumcu S.L. Kanthan, "Bu seçimin en büyük kaybedeni sadece muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu" dedi.

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Yorumlar

ahmet kalanoglu

abd Türkıye yı 10 yldan berı dolar la dövüyor halkını perısan edıyor bu durum ılerıde akp yı bitırebılır dolar düşmeli yoksa ısler kotu
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