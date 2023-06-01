ABD'li Siyaset yorumcusu Kanthan: 'Bu seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu değil ABD oldu'

Siyaset yorumcusu S.L. Kanthan'ın "Bu seçimin en büyük kaybedeni sadece muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu." sözleri gündem oldu.

Türkiye'de yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferiyle sonuçlanan seçimler, uluslararası arenada da tartışılmaya devam ediliyor.

Siyaset yorumcu S.L. Kanthan, "Bu seçimin en büyük kaybedeni sadece muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu" dedi.