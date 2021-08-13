ABD'li senatörlerden skandal hamle! Türk SİHA'larını durdurmak için devreye girdiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderilen mektupta hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kesime mensup senatörlerin imzası bulunuyor.

İki sayfalık mektup, "Bizler ABD'nin çıkarlarını, müttefiklerini ve partnerlerini tehdit eden, yeryüzünün birçok bölgesinde istikrarsızlığa yol açan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programı konusundaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" cümlesiyle başlıyor.

Uzun yıllar yürütülen yakın işbirliğine karşın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmesi sonucunda iki ülke arasında süren işbirliğini Türkiye’nin ihlal ettiği savunulan mektupta, Ankara’yı hedef alan CAATSA yaptırımları hatırlatıldı.

Gelen haberlerin Türkiye’nin Rusya’dan ikinci bir S-400 almak için kararlı olduğunun belirtildiği mektupta, Ankara’nın aynı zamanda NATO üyelerine karşı adımlar atmaya devam ettiği de iddia edildi.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen söz konusu hamleleri yaptığını dile getiren senatörler, benzer davranışların hızlı bir şekilde çoğalan insansız hava araçlarını da kapsadığını yazdı.

27 senatörün imzası bulunan metinde, Türkiye’nin geçen yıl 27 Eylül’de başlayan Dağlık Karabağ’da cereyan eden Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında Azerbaycan’a SİHA sevk etmesi de yer aldı. İlaveten, Suriye’de YPG’ye karşı da SİHA’ların kullanıldığını belirten senatörler, Libya’daki iç savaşta da Türk SİHA’larının rol aldığını ifade etti.

Polonya ve Pakistan ile SİHA’ların satışı konusunda anlaşmaya varıldığını kaydeden senatörler, Rusya ve Pakistan ile ise ortak SİHA ve dronesavar savunma sistemi üretimi için görüşmeler yapıldığını yazdı:

"Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlıkları daha da ileri taşıma potansiyeli görmezden gelinemeyecek kadar büyük."

Bayraktar TB2 SİHA'ların Dağlık Karabağ'dan gelen delillerle Amerikan teknolojisi ve parçaları kullanıldığını iddia eden ABD’li siyasetçiler, Türkiye’ye yapılan teknoloji transferinin CAATSA yaptırımlarına aykırı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'nin insansız hava araçlarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı talep eden 27 kongre üyesi, ABD'nin SİHA'larda kullanılan parçaların ihracatını derhal askıya almasını istedi.

Mektupta imzası bulunan Demokrat Parti üyesi David Cicilline ve Cumhuriyetçi Parti üyesi Gus Bilirakis, temmuz ayında da yine benzer bir mektup kaleme alıp Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatının durdurulmasını istemişti.

Metni imzalayan diğer isimler şöyle: Colin Allred, Don Bacon, Judy Chu, Ted Deutch, Brian Fitzpatrick, Chuck Fleischmann, Al Green, Raja Krishnamoorthi, Barbara Lee, Zoe Lofgren, Carolyn Maloney, Brian Mast, James McGovern, Grace Meng, Frank Pallone, Chris Papas, John Sarbanes, Adam Schiff, Brad Schneider, Brad Sherman, Jackie Speier, Dina Titus, Norma Torres, David Valadao ve Michael Waltz.