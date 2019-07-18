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ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı! ‘Uygulama incelensin’

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, FaceApp uygulamasının incelenmesi için FBI’ya çağrı yaptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:47
ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı! ‘Uygulama incelensin’

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, FaceApp uygulaması yüzünden ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerin 'yabancı güçlerin eline geçebileceğini' söyledi ve FBI'ın konuyu soruşturmasını istedi.

Son dönemde akıllı telefon kullanıcıları arasında moda haline gelen FaceApp uygulaması, beraberinde çeşitli gizlilik endişelerini de getirdi.

Büyük iddia

Sahip olduğu gelişmiş yapay zekâ teknolojisi sayesinde kullanıcıların fotoğraflarını başarılı bir şekilde 'yaşlandıran' uygulama, aynı zamanda milyonlarca insanın 'fotoğrafını topladığı' iddiasıyla eleştirilmişti.

FaceApp uygulamasına yönelik eleştirilerin öne çıkan bir diğeri ise, programın Rus yapımı olması.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada FBI ve Federal Ticaret Komisyonu'na çağrı yaparak programın 'ulusal güvenlik ve veri gizliliğine yönelik tehlike oluşturduğunu' söyledi.

Programın St. Petersburg merkezli Wireless Lab. tarafından geliştirildiğine dikkat çeken Senatör, kullanıcıların bilgilerinin 'ABD’ye karşı siber düşmanlıklarla aktif olarak ilgilenen düşmanca bir yabancı gücün eline geçecekse' bu durumun problem yaratacağını iddia etti.

Schumer, "Gözetleme ve güvenlik sorunu haline gelen yüz tanıma teknolojisi çağında, kullanıcıların kişisel verilerinin güvende kalmasını sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgiye sahip olmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

'Uygulama incelensin'

İlgili kurumlara yönelik kaleme aldığı mektubunda senatör, programın 'güvenli olup olmadığının incelenmesi' talebinde bulundu.

Rusya'yla ilgili ABD'de her dönem sıcaklığını koruyan 'siber savaş' söylentileriyle bir arada düşünüldüğünde, ABD kamuoyunda programın fotoğraf yükleyen kullanıcıların 'biyometrik bilgilerini Rusya'ya transfer ettiği' yönünde söylentiler çıktı.

Facebook ve Google için de aynı soru işaretleri mevcut olduğu halde, FaceApp'in 'Rus yapımı' olması endişeleri artıran önemli bir unsur.

Öte yandan, dünya çapında kullanılan yazılımların güvenlik açıklarını ortaya çıkarmasıyla bilinen geliştirici Robert Baptiste ve Google mühendisi Ivan Rodriguez ise, uygulamanın büyün verileri sakladığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladılar.

'Genel bir durum'

Baptiste, "Gizlilik politikaları kötü ancak bu genel bir durum. Bu iyi bir şey değil, ancak şaşırtıcı bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Rodriguez ise, uygulamaya yüklenen fotoğrafların Amazon temelli bir platformda yedeklendiğini, Rusya'ya aktarılmadığını söyledi.

Öte yandan, Forbes'a açıklamalarda bulunan FaceApp CEO'su Yaroslav Gonçarov da, verilerin üçüncü bir tarafa satılmadığını söyleyerek yüklenen içeriklerin 38 saat içerisinde silindiğini açıkladı.

Gonçarov ayrıca, güvenlik endişeleri duyan kullanıcılar için spesifik bir yol gösterdi. Verilerini tamamen silmek isteyen kullanıcılar uygulamanın Ayarlar - Destek - Hata bildir bölümlerine girerek 'özel' seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:47
  1. ABD Senatosu
  2. ABD
  3. Chuck Schumer
  4. Facebook
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  10. St. Petersburg merkezli Wireless Lab.
  11. Federal Ticaret Komisyonu
  12. Google
  13. Gizlilik politikaları
  14. FaceApp CEO'su Yaroslav Gonçarov

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