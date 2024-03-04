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Dünya ABD'li Senatör ile ilgili skandal olay! Akıbeti belli oldu... Resmen 7 suçlamayı kabul etti!
Dünya

ABD'li Senatör ile ilgili skandal olay! Akıbeti belli oldu... Resmen 7 suçlamayı kabul etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 18:50:00 -
ABD'li Senatör ile ilgili skandal olay! Akıbeti belli oldu... Resmen 7 suçlamayı kabul etti!

ABD senatörü Bob Menendez'in yargılandığı rüşvet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Menendez'in birlikte yargılandığı sanıklardan biri federal savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti.

ABD'li Senatör Bob Menendez rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla Eylül ayından bu yana yargılanıyor. Yargılama sürerken suçlarla bağlantılı 3 iş insanı da sanık olarak iddianamede bulunuyor. Davada yeni yaşanan gelişme, Senatör için "kötü haber" oldu. Davada yargılanan 3 iş insanında Jose Uribe, davadaki kendisine yöneltilen 7 suçlamayı kabul etti. Federal Savcılarla işbirliği yapan Uribe, iddianamede rüşvet verenlerden biri olarak bulunuyordu.

SENATÖRE RÜŞVET VE YOLSUZLUK DAVASI

14 Haziran'da Senatör Menendez bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Burada Uribe'nin de cezası belli olacak. Menendez'e rüşvet verdiği iddia edilen diğer İş İnsanları, Mısırlı İş İnsanı Wael Hana, New Jerseyli İş İnsanları Fred Daibes'di. Menendez'in iddianameye dair, evindeki aramada altın külçeler ve gizli nakit paralar bulunmuştu. Bunlar kanıt olarak gösterilirken, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile ilişkilerinin yakınlığı da iddianamede yer bulmuştu.

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