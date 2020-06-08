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ABD'li savcılar Prens Andrew'dan ifade istiyor

ABD'li savcılar cinsel istismardan tutuklanan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein davasına ilişkin olarak İngiltere Kraliyet ailesinden York Dükü Prens Andrew'ün ifadesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 05:54:00 -
ABD'li savcılar Prens Andrew'dan ifade istiyor

ABD'de cinsel istismar ile suçlanan ve şuan tutuklu bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in davasında kurbanların avukatları İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew'un ifade vermesini istiyor. Federal savcılar Birleşik Krallık'tan, York Dükü Prens Andrew'ün ifade vermesini istiyor. Mağdur avukatları defalarca istekte bulunulmasına rağmen Kraliyet ailesinin yardımcı olmadığını iddia ediyor.

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