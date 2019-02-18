ABD'li komutan Türkiye'nin aradığı PKK'lı terörist ile görüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Suriye'de Türkiye tarafından aranan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından SDG'nin komutanı olarak nitelenen PKK'lı terörist Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile Suriye'de ABD'ye ait bir hava üssünde görüştü.

"Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri biliyoruz"

Amerikan medyasına konuşan PKK'lı Cilo, ABD'den hava desteği ve sahadadestek kuvveti istediğini ifade etti. Cilo ile görüşmesinden sonra basına açıklamalarda bulunan Votel,"Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda gittiğimiz bir yol değil." ifadesini kullandı.

Votel, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında verdiğiçekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti