ABD'li komutan teröristleri ziyaret etmişti! "Yeni Kobani tezgahı..."

Emperyalist ABD'nin genelkurmay başkanı, Suriye'ye ya da HDP'lilerin deyimiyle "kanton devrimi" yapılan Rojava'ya tatil için mi geldi?

Yani Rojava, ABD'lilerin tatil için tercih ettikleri yeni turizm destinasyonu mu?

İşin böyle olmadığını aslında HDP de HDP'ye destek verenler de biliyor. Daha vahim olan, dünyaya ve mazlum halklara "Rojava devrimi" diye yutturulan kirli operasyonun bugün sadece emperyalist ABD'nin bir üssüne dönüşmesi. O üs numarasıyla Türkiye'deki çözüm süreci de heba edildi.

Bu utanç onlara yeter mi bilemem ama Suriye'deki süreci dikkatle izlemekte yarar var. ABD, oradaki varlığına yönelik bölgesel bir hareketi Türkiye'nin içine yöneltecek kirli bir hesap içinde. HDP'nin PKK'yla ilişkisini görmezden gelenler, yarın Suriye'de ABD ve ittifaklarına yönelik bir hareket olursa kimden yana tavır alır dersiniz?

Yeni Kobani tezgâhı sadece seçimleri değil bölgeyi de zehirler...

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