  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD’li komutan Başkan Oktay ile görüştü
Aktüel

ABD’li komutan Başkan Oktay ile görüştü

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Gravely isimli askeri gemi bir ziyaret için Aksaz Deniz Üssü Limanı’a demir attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:06 -
ABD’li komutan Başkan Oktay ile görüştü

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Gravely isimli askeri gemi bir ziyaret için Aksaz Deniz Üssü Limanı’a demir attı. 23-27 Aralık tarihlerini kapsayan ziyaret kapsamında Gemi Komutanı Yarbay Corey Odom, ABD Deniz Ataşesi Yüzbaşı Mark Dennison ve beraberindeki heyet Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret etti.

Marmaris’in doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyleyen Yarbay Corey Odom, “1 aylık yolculuğun ardından Marmaris’in doğası, havası ve misafirperver insanları bizi çok mutlu etti” dedi. Marmaris’in 2021 yazında büyük bir yangın atlatmasına rağmen hala çok güzel olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oktay ise ABD’li konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Görüşme karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay