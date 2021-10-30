ABD’li isimden Pentagon’a Türkiye çağrısı: Bu çok önemli! Bastırmak lazım

ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu eski Başkanı Wexler, Türkiye'ye F-16 satışının Pentagon'un da desteğiyle Kongre'den geçebileceğini söyleyerek, "Belki S-400 gerilimi sona ermedi ama bu satış ilişkileri onarma niyetini gösterir" dedi.

ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu'nun eski eşbaşkanı Robert Wexler, "Başkan Biden'ın yerinde olsaydım Glasgow'da Afganistan ve İran'ı konuşmak isterdim. İran konusunda sadece İsrail ve Körfez ülkeleriyle değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önceden konuşulması gerekir. Çin ve Rusya'ya odaklanmış ABD için Türkiye ile işbirliği şimdi daha önemli" diye konuştu.

S-400/F-35 krizi, aralarında ABD'nin de olduğu 10 ülkenin büyükelçilerinin, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmek" ve "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak çağrı yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmeleri" talimatı vermesi üzerine "Viyana Sözleşmesi'ne bağlılık" mesajı yayınlamalarıyla sonuçlanan kriz ve ABD-Türkiye ilişkilerindeki fırsatlar, SETA Vakfı tarafından Washington'da düzenlenen panelde tartışıldı.

"Pentagon bastırırsa kongre satışa izin verir"

Panelde konuşan ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu eski Başkanı ve düşünce kuruluşu Daniel Abraham Ortadoğu Barış Merkezi Başkanı Robert Wexler, tartışmanın F-35'ten F-16'ya taşınmasıyla "pozitif tarafın" ağırlık kazandığını vurgularken, "Bu önemli bir Amerikan silah satışı ve sektörü olumlu etkileyecek önemli bir destek. Bu Türkiye'yi de stratejik olarak daha sıkı şekilde Batı'ya ve NATO'ya bağlayacaktır. Biden yönetimi F-16 satışına karar verirse bu Kongre'de önemli bir muhalefetle karşılaşacak. Ancak Pentagon ciddi şekilde devreye girer ve özel sektör de bu politikaya katılırsa, Kongre'de gereken oy sağlanacaktır" diye konuştu.

Wexler, büyükelçi kriziyle ilgili olarak, "Farklılıklar ve eleştiriler müttefiklik ilişkisi içinde normal. Önemli olan ortak hedeflere ve çıkarlara odaklanmak" dedi.

Wexler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın Glasgow'da yapması beklenen görüşmeye ilişkin olarak da, "Başkan Biden'ın yerinde olsaydım Afganistan ve İran'ı konuşmak isterdim. Türkiye, daha pozitif bir rol oynayacak ortaklardan biridir. İran konusunda sadece İsrail ve Körfez ülkeleriyle değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önceden konuşulması gerekir" diye konuştu.

"Elçiler ileri gitmemeli"

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey de, yeni F-16 satışı ve eskilerin modernizasyonu konusunda ilerleme sağlanması gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti. Jeffrey, büyükelçi kriziyle ilgili olarak da, hukukun üstünlüğü ve insan haklarıyla ilgili konuların diplomatik ilişkiler içinde dile getirilmesinin normal olduğunu savunurken, "Ancak bu konuda fazla ileri gidilir, Türkiye, Polonya gibi ülkelerin içişlerine temas edilir ve Viyana Sözleşmesi'nin kapsamı dışına çıkılırsa tepki gösterirler, bu da normaldir" dedi.

Yeni elçi açıklaması

Wexler, daha sonra Amerika'nın Sesi'ne verdiği mülakatta da, 10 büyükelçi krizinin "yaşanmaması gereken bir olay" olduğunu belirtirken, "Türk tarafında Biden yönetimiyle ilişkileri geliştirme yolunda ciddi bir çaba olduğunu düşünüyorum. Amerikan tarafında da aynı niyetin olduğunu biliyorum. Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake mükemmel bir büyükelçi olacak. Dolayısıyla Türkiye-ABD ilişkilerini geliştirmede potansiyel mevcut ama bu son olay gibi gerilimlerden kaçınmamız şart" dedi.

F-16 iki ülke arasındaki ilişkileri onarır

Wexler, Türkiye'nin F-16 alımı gerçekleşirse "Türk-Amerikan ilişkilerinde muazzam bir sıçrama sağlanacağını" da vurgularken, "Bence bu, Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktası olacak. Ama gerçekçi olmamız da gerekiyor. S-400 gerilimi henüz sona ermedi. Ama F-16 konusu ilişkilerini onarmada iyi niyet olduğunu gösterecek" diye konuştu.

Çin-Rusya'ya karşı Türkiye

Washington'un Çin'le rekabete daha fazla odaklandığını, aynı zamanda Rusya ile ilişkilerin tarihin en kötü döneminde olduğunu vurgulayan Wexler, "NATO müttefikleri arasında işbirliği şimdi çok daha önemli. İklim değişikliği, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı konulması, NATO ittifakı, Ortadoğu ve Afrika ile ilgili konularda Türkiye ile işbirliği çok önemli bir katkı sağlar. Türk-Amerikan ilişkilerinin ilerletilmesi Türkiye ekonomisine de yardımcı olur. ABD'nin Türkiye'nin ekonomik ve diplomatik olarak başarılı olmasını istiyor" dedi.

Wexler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Filistin konusunda daha ileri adımlar atmasında; Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'la ilişkilerde; Afrika'daki en krizli bölgeleri istikrara kavuşturmada çok önemli roller üstlenebileceğini" de söyledi.