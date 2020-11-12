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Dünya ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...
Dünya

ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının tarihi bir hata olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:16:00 - 2020-11-12 18:17:30
ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Türkiye ile olan ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin konuştu.

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD’de yapılan 59’uncu başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'ın seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan söylemlerin "görülmemiş bir hata" olduğunu ifade etti. Bryza, "Biden dönemi ABD-Türkiye ilişkileri hızlı bir şekilde iyileşmeye gidecek. Türkiye önemli bir ülke" dedi. 

İlişkiler iyileşecek

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın 2019 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaları ‘görülmemiş bir hata’ olarak değerlendiren Bryza, dikkat çeken sözler sarf etti.

Bryza, “Nihayetinde Joe Biden, sistematik, stratejik bir düşünür. NATO'nun ABD ulusal güvenliğinin en önemli parçası olduğunu ve Türkiye'nin ikinci en büyük ordusuyla NATO'nun kritik bir üyesi olduğunu anlıyor. Ayrıca Ukrayna, Başkan seçilen Biden için çok önemli ve bu nedenle Türkiye ile Ukrayna arasında askeri teknolojik iş birliği konusundaki son anlaşma, Biden tarafından çok değer verilecek bir şey. İki ülke ilişkileri iyileşecek”  dedi.

 

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