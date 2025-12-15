ABD’li iRobot için kritik eşik: Rekabet baskısı iflas korumasını getirdi

Dünyanın en çok tanınan robot süpürgelerinden biri olan Roomba'nın üreticisi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli iRobot, Çin merkezli rakiplerinden gelen rekabet ve gümrük vergilerinden etkilenmesinin ardından iflas koruma başvurusunda bulundu.

Önceden hazırlanmış Bölüm 11 süreci kapsamında, cihazlarının ana üreticisi olan Shenzhen merkezli Picea Robotics'in firmanın sahipliğini devralacağı açıklandı. Pazar günü sunulan belgelere göre, şirket iRobot'un fiyatlarını düşürürken yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam etti.

Şirket, Vietnam'dan gelen mallara uygulanan yüzde 46'lık ithalat vergilerinin, bu yıl maliyetlerini 23 milyon dolar artırdığını söyledi.

iRobot, iflas başvurusunun tedarik zincirlerini veya ürün desteğini aksatmasını beklemediğini belirtti.

Pandeminin ürünlerine yönelik güçlü talebi artırmaya yardımcı olmasından sonra zarar eden şirketin değeri 2021'de 3,56 milyar dolar oldu. 2025'te değeri yaklaşık 140 milyon dolara yükseldi. Cuma günü, iRobot'un hisseleri Nasdaq'ta yüzde 13'ten fazla düştü.

1990 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün Yapay Zeka Laboratuvarı'nın üç üyesi tarafından kurulan iRobot, 2002'de Roomba'yı piyasaya sürmeden önce savunma ve uzay teknolojisine odaklanmıştı.