ABD'li generalden Patriot itirafı

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hayten, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte, ABD'deki Patriot füze savunma sistemlerinde bir eksiklik olduğunu duyurdu.

Hayten, “Füze savunmalarını konuşlandırarak, düşmanın bize karşı silah kullanmasını önlüyoruz. Ama burada sorunlarımız var. İmal aşamasında zorluklar yaşıyoruz. Patriot'un sınırlı bir kaynak olduğunu hatırlamak önemli. Dünyaya baktığımızda ve Patriot'u konuşlandırdığımızda bunların asla yeterli olmadığını söyleyebilirim" dedi.

General, diğer ülkelere satış için bile yeterli kompleks olmadığını belirtti.

Hayten, "İnsanların dünyada hava ve füze savunma sistemlerini nasıl satın aldıklarına bakarsanız, bir Patriot satın almak isterlerse daha önce sattıklarımızdan başka satacak bir Patriot'umuz yok" dedi.

Haziran 2020'de Der Spiegel, ittifakın Rus hipersonik füzelerine karşı koyacak hiçbir şeyi olmadığı için NATO'nun Rusya'daki en son gelişmelere bir cevap aradığını bildirdi.